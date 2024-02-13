فرصة لحملة المؤهلات العليا.. فتح باب التقديم للعمل في المدارس الدولية للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من 13 حتى 20 فبراير، وذلك بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

رابط تقديم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأشارت الوزارة إلى فتح باب التقديم المدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من 13 فبراير حتى 20 من نفس الشهر، عبر هذا الرابط

وحددت الوزارة الوظائف المطلوبة، وهي: مدير أكاديمي مدرسة إيفر جرو الدولية بمدينة السادات محافظة المنوفية، مدير أكاديمي مدرسة أحمد ضيف الله الدولية بمدينة أسيوط محافظة أسيوط، وكيل مدرسة إيفا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة، وكيل مدرسة فريش الدولية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية وكيل مدرسة موبيكا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

شروط التقديم

وأعلنت الوزارة شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية: مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال إدارة المنشآت التعليمية لا تقل عن 3 سنوات، ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 عن 55 عاما، ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة (لا يوجد بدل انتقال) يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية، وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office) الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات ويفضل الحصول على دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال القيادة معايير القبول، ويجب أن يجتاز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، واجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات القيادة.