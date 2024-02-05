تعرف على توزيع منهج الرياضيات للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الرياضيات للفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي 2023/20224، والذي ينطلق خلال شهر فبراير الجاري.

وأشارت الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إلى أن التوزيع جاء على النحو التالي:

منهج الرياضيات للشهادة الإعدادية

- باقي شهر فبراير ومارس المقبل الجبر والإحصاء الوحدة الأولى المعادلات، درس، حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين جبريا وبيانيا وحل معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد بيانيا وجبريا وحل معادلتين في متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية.

- شهر أبريل: الوحدة الثانية الدالة الكسرية والعمليات عليها مجموعة أصفار الدالة كثيرة الحدود والدالة الكسرية الجبرية.

- تساوى كسرين جبريين والعمليات على الكسور الجبرية والعمليات على الأحداث.

- توزيع شهر مايو 2024، تابع الوحدة الثالثة الاحتمال الحدث المكمل - الفرق بين حدثين.

توزيع منهج الهندسة

- منهج فبراير ومارس: الوحدة الرابعة الدائرة تعاريف ومفاهيم أساسية - أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة بالنسبة لدائرة وتعيين الدائرة - علاقة أوتار الدائرة مركزها.

- الوحدة الخامسة الزوايا والاقواس في الدائرة، الزاوية المركزية وقياس الأقواس، العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين في نفس القوس.

- توزيع منهج شهر ابريل : تابع الوحدة الخامسة، والزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس، والشكل الرباعي الدائري، وخواص الشكل الرباعي الدائري، العلاقة بين مماسات الدائرة.

- توزيع شهر مايو: تابع الوحدة الخامسة درس الزاوية المماسية.