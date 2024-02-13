«التعليم» توجّه بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024 وتسليمها للمدارس قبل انتهاء الموعد المُحدد للتسجيل.

الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024

ويكون آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024 للمدارس يوم 29 فبراير الجاري، وعلى جميع الطلاب التأكد من أنّ المواد التي يؤديها الطالب مكتوبة بشكل واضح وصحيح في الاستمارة.

مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المدارس، بمراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب للتأكد من صحتها، ومراعاة اختيار الشعبة والتخصص والديانة ومواد الرسوب بالنسبة للطلاب الراسبين، بناءً على توجيهات من وزارة التربية والتعليم.

وجرى فتح باب التسجيل للطلاب للاستمارة الإلكترونية يوم 14 يناير الماضي، وتسليها للمدارس 11 فبراير الجاري، على أن يكون آخر موعد للتسليم يوم 29 من شهر فبراير.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 في جميع المديريات والإدارات التعليمية التابعة لهم.