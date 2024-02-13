الغرفة التجارية: مصر تمتلك قاعدة إنتاجية كبيرة في صناعة النسيج

أشاد رضا أبو زيد، عضو غرفة النسيج باتحاد الغرف التجارية، باتجاه الدولة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، موضحا أن شروط المنطقة الحرة تتضمن سواء للمستثمر المصري والأجنبي بها العمل على تسهيل استيراد كل الخامات والمدخلات والمستلزمات الإنتاجية والمواد الأولية من غير فرض ضرائب عليها.

ضوابط إطارية لتحقيق الشروط

وطالب خلال لقاءه برنامج «أوراق إقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» برقابة قانونية سارية وضوابط إطارية لتحقيق الشروط الواجب توافرها بالمنطقة الحرة بالمدن الجديدة، لعدم استغلال الثغرات القانونية، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة في هذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

الملامح التي ميزت التجربة الصناعية التنموية الصينية

وكشف عن أهم الملامح التي ميزت التجربة الصناعية التنموية الصينية من خلال تفاعل المجتمع الصناعي المصري معها، مطالبا بضرورة تبني النموذج الصيني في زيادة الصادرات للاسواق الخارجية، إذ تدعم التصدير الصناعي خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 12% بسبب انها صناعة ذات عمالة كثيفة.

صناعة المنسوجات مؤهلة للتطوير خاصة

وشدد على أن صناعة النسيج قديمة جدا في البلاد، وأن مصر تعد الأقدم بعد إنجلترا في هذه الصناعة، لدرجة أن اليابانيين كانوا يتعلمون هذه الصناعة في مصر، مشيرا إلى أن صناعة المنسوجات مؤهلة للتطوير، خاصة وأن مصر تمتلك قاعدة إنتاجية كبيرة مهنية ومحترفة في هذا المجال، والمستثمر المصري ينوي التوسع في تصنيع بمجال النسيج للدخول إلى أسواق جديدة.

صناعات الغزل تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة

وأوضح أن صناعات الغزل تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، ما يستوجب التوجه الحكومي لتنفيذ استثمارات ضخمة فيها لتوفير الإنتاج محليا، بدلا من الاستيراد، أو عن طريق تنفيذ شراكات بين القطاع الحكومي والخاص في هذا المجال.