مبادرة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» تدعم صناعة النسيج اليدوي بسوهاج

نظم مركز النيل للإعلام في محافظة سوهاج لقاءً بقرية النول والنسيج اليدوي في حي الكوثر، وذلك ضمن فاعليات حملة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، في إطار مبادرة دعم الصناعة الوطنية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات.

وقالت إيمان إمام، مدير مركز النيل للإعلام، إن الحملة تهدف لتشجيع المنتج المحلي والحث على العمل والإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأة والشباب، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

دعم صناعة النسيج في سوهاج

وحاضر في لقاء اليوم أبو بكر السيد بخيت، المدير التنفيذي لجمعية الفراعين للنسيج اليدوي، والذي أوضح جهود الدولة في دعم صناعة النسيج اليدوي وحمايتها من الاندثار وتطويرها طبقا لأحدث الأذواق العالمية، ليناسب السوق العالمي والدفع بأجيال جديدة للحفاظ على الصناعة مع تحسين المستوى الاقتصادي، بجانب التمثيل المشرف لمصر في الأسواق الدولية.

رفع المستوى التعليمي لقاطني قرية النسيج

كما يهدف المشروع إلى رفع المستوى التعليمي لقاطني قرية النسيج من خلال برامج محو الأمية، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي لهم وخلق سوق عمل وإنتاج لاستيعاب الشباب والنساء ومواجهة البطالة، من خلال فرص عمل حقيقية دائمة لهم ومساندة ودعم جميع الأعمال اليدوية التي تساهم في خلق مجتمع من المنتجين.