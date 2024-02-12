صندوق تطوير القاهرة التاريخية: أعمال درب اللبانة تحافظ على النسيج العمراني

قال صندوق تطوير وتأهيل أحياء القاهرة التاريخية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن بعض المواقع تهاجم مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية الذي يقوم به الصندوق من خلال استشاريين متخصصين، ويتم توصيف المشاريع ومكوناتها بشكل خاطئ وغير دقيق، مما يؤثر على الرأي العام بمعلومات مغلوطة.

إنجاح فكر الصندوق وإعادة إحياء القاهرة التاريخية

وأشار الصندوق، في بيان، إلى أنه فيما يخص الأعمال التي تتم بمنطقة درب اللبانة، وهي أحد المناطق الخمس ذات الأولوية التي ينفذها الصندوق، حيث تم اختيار استشاريين يعملون بحب لإنجاح فكر الصندوق وإعادة إحياء القاهرة التاريخية التي طالتها يد الإهمال لسنوات عديدة، فأصبحت كلها عشوائيات وخرابات تحوي عديد من الأفعال الخاطئة.

مناطق القاهرة التاريخية مُدرجة بقائمة التراث العالمي

وبحسب البيان، يعمل الصندوق مع عدد من الاستشاريين المشهود لهم بالخبرة والأعمال المتميزة كمرحلة أولى، وتم التأكيد من اليوم الأول على أن الدولة تحترم المواثيق الدولية، حيث أن مناطق القاهرة التاريخية معلنة على قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو منذ عام 1979، لما تمثله من قيمة تاريخية استثنائية، سواء علي مستوي تراثها المعماري، أو نسيجها العمراني التقليدي وحرفها اليدوية التي مازالت تنتجها المدينة القديمة.

وأكد الصندوق، أن كل الأعمال التي تٌنفذ تحافظ علي النسيج العمراني واستمراريته واكتماله وحدود الشوارع التاريخية والحفاظ على الحرف اليدوية، وإعادة البناء بالمناطق الخربة والفضاء وتحسين شبكة الطرق وأماكن الانتظار، مع الحفاظ واحترام الأثر وحرم الأثر.

وأشار الصندوق إلى أنه فيما يخص منطقة درب اللبانة، وما يتم بها من أعمال، فقد تم توثيق حال المنطقة قبل بدء الصندوق في أعمال إعادة إحياء المنطقة، وذلك من خلال صور توضح المقترح الذي تم إعداده من قبل الاستشاري والجاري تنفيذه.