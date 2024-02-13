محافظ قنا: حجز وحدات مجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي بنسبة 100%

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انه تم الانتهاء من حجز جميع وحدات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي من أبناء قنا بنسبة 100%، كما تمت الموافقة على إجراء توسعات بمصانع منطقة «هو» الصناعية، مع تقسيط مقايسة توصيل المياه للمصانع اسوة بما حدث بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع المستثمرين، لبحث التحديات والمعوقات التى قد تواجه المستثمرين، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها.

المستثمرين في قنا

وقال أشرف الداودي محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها من أجل التيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كافة الحلول المناسبة لمواجهة التحديات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من حجز وتخصيص جميع وحدات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي حيث تم تسليم أول دفعة من المستثمرين في يناير من العام الماضي.

مجمع صناعات نجع حمادي

يذكر أن مجمع الصناعات بمدينة نجع حمادي يعد أكبر المجمعات علي مستوي الجمهورية حيث يقع على مساحة 74 فدان ويضم 28 هنجر تضم بدورها 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 م2، و 86 وحدة بمساحة 432 م2، و 12 وحدة بمساحة 540 م2 تشمل عدة قطاعات صناعية (غذائي - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء) بتكلفة مالية تصل إلى مليار و 350 مليون جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة و غير مباشرة، كما يقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى.