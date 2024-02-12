توزيع 20 طن مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قوافل مبادرة أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر، لتوفير المواد الغذائية للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، تخفيفًا عن كاهلها، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وعادل إمام مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وحماده أبو الفضل وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي صندوق تحيا مصر، وعدد من مديري المؤسسات الاهلية المشاركة في المبادرة.

9 شاحنات غذائية بقنا

ومن جهته، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنّ المرحلة الأولى تضمنت 9 شاحنات تحتوي على 16 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بواقع 20 طنًا، ومن المنتظر أنّ تستقبل المحافظة 12 شاحنة أخرى تباعًا، بإجمالي 21 شاحنة تحتوي على ما يزيد عن 33 ألف كرتونة وما يزيد عن 416 طنًا، ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير.

ولفت إلى توزيع محتويات القافلة من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بواقع 12.5 كيلو لكل أسرة، تشمل 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، وعبوة فول، وعبوة بلح، وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية، اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق تحيا مصر.

برامج الحماية الاجتماعية

من جهته، صرح مدير برنامج الحماية الاجتماعية، أنّ صندوق تحيا مصر، بصدد تنفيذ حزمه برامج إضافية للحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية، إذ من المستهدف إطلاق حملة لإفطار 3 ملايين صائم خلال شهر رمضان، وتجهيز 1000 فتاة من اليتيمات بكل مستلزمات الزواج، وتوزيع مليون قطعة ملابس على طلاب الجامعات من الأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.