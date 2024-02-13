«تعليم قنا» تنفذ برنامجا تدريبيا عن ترشيد استهلاك المياه

نفذ قسم البيئة والسكان بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، بقاعة اجتماعات مدرسة الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات، برنامجا تدريبيا لمنسقي البيئة والسكان، حول أهمية ترشيد المياه بأبسط الطرق، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

البيئة والسكان

وقال وليد فتحي مغربي مسؤول البيئة والسكان بإدارة نجع حمادي التعليمية، إن البرنامج التدريبي يهدف إلي تعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب بالمدارس وذلك من منطلق ترسيخ مفهوم الحفاظ وترشيد المياه مع النشء.

إدارة نجع حمادي

وأضاف «مغربي» يهدف كذلك البرنامج التدريبي، إلى زيادة رفع الوعي المائي وترسيخ مفهوم أهمية المياه مع عرض الجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير كوب مياه نظيف وآمن مطابق للمواصفات ومعايير الجودة العالمية.

وتابع مسؤول البيئة والسكان بتعليم نجع حمادي، أن البرنامج التدريبي اشتمل أيضا علي تنفيذ بعض الأنشطة التوعوية والتي تحث على ترشيد استهلاك المياه.

قام علي تنفيذ البرنامج التدريبي، ڨدم حسين أحمد، وعبدالظاهر محمد عضوا إدارة التوعية والإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووليد فتحي مغربي مسؤول قسم البيئة والسكان بتعليم نجع حمادي.