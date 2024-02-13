أردوغان: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي.. ولا سلام دون دولة فلسطينية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي، فهي لم تتخل عن السرقة منذ عقود.

وأضاف أردوغان، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أنّ الطريق المؤدي للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية، وعلى إسرائيل التوقف عن السعي وراء أحلام توسعية إذا كانت تريد السلام، والقبول بدولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967.

وشدد أردوغان على أنّ أي خطوة ستبقى منقوصة ما لم تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا: «لن ندع أبدا إخواننا الفلسطينيين وحدهم ومن دون حماية».

وأعرب الرئيس التركي، عن أسفه لما شهدته وكالة «أونروا» مؤخرا من استهداف لسمعتها بشكل مبالغ فيه، في إشارة للمزاعم الإسرائلية بشأن اشتراك موظفين بالوكالة في عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

ودعا الرئيس التركي الدول «ذات الضمائر الحية»، حسب وصفه إلى دعم «أونروا» التي تمثل شريان حياة لـ6 ملايين لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين.