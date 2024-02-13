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مفتي الجمهورية ينعى وكيل الأزهر الأسبق: صاحب جهود علمية كبيرة

كتب:

رؤى ممدوح
01:57 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ فوزي الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم.

وقال المفتي، إنّ الشيخ فوزي الزفزاف رحمه الله كانت له جهودا علمية ودعوية كبيرة، وأثر كبير طوال حياته ومن خلال المناصب التي تقلدها في الأزهر الشريف.

ووجَّه مفتي الجمهورية خالص الدعاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزله منازل الأبرار وأن يشفع فيه علمه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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