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أحد جيران نيرة طالبة المنصورة أمام قبرها: جددت أحزاني على ابني الفقيد «صور»

كتب:

شيماء دراز و رفيق محمد ناصف
تصوير:

رفيق محمد ناصف
05:18 م | الخميس 23 يونيو 2022
جار نيرة يردد الدعاء أمام قبرها

جار نيرة يردد الدعاء أمام قبرها

زار صباح اليوم أحد جيران نيرة أشرف، ويدعى «جمال» قبر الطالبة بعزبة حمد التابعة لمدينة المحلة، وتطوع برش المياه أمام قبرها وإشعار أعواد البخور لتعطير الجو في المكان.

جار نيرة: جددت أحزاني

وقال جار نيرة إن رحيلها المأساوي جدد أحزانه على نجله الذي رحل مبكرا بعد معاناته من الإصابة بمرض ضمور العضلات.

زيارة المقابر صباحا 

وأوضح أنه توجه لقبر نيرة في الصباح دون أن يعرف مكانه على وجه التحديد، وبحث عنه قرابة ساعتين حتة وجده في منطقة مقابر حمد التابعة لعائلة نيرة طالبة جامعة المنصورة.

لااعرف نيرة ورائيت الحادث على الإنترنت 

ولفت «جمال» جار أسرة طالبة المنصورة إلى أنه بعد حادث مقتل «نيرة» تجددت لديه الأحزان لوفاة نجله الشاب الذى توفي في عمر 24 عاما متأثرا بمرض ضمور العضلات.

الدعاء لـ نيرة بالرحمة

وقبل أن يغادر «جمال» قبر نيرة طالبة المنصورة، توجه بالدعاء إلى الله أن يشملها برحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وأكد جار الطالبة أنه ينتوي حضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلها يوم الأحد القادم.

 

 

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