قصة مسلسل مليحة لـ دياب قبل عرضه في رمضان 2024

يواصل الفنان دياب تصوير مسلسله الجديد «مليحة»، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والمكون من 15 حلقة فقط.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.

تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ وهل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي. الحزين؟

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاص، وأمير المصري تأليف رشا عزت الجزار إخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، وقد طرحت الصفحة الرسمية لشركة «+DS»، المنتجة لمسلسل «ملحية»، البوستر الدعائي للمسلسل، اذي يناقش القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.