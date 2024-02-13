طفلة تحمل دمية.. البوستر الرسمي لمسلسل «مليحة» الداعم للقضية الفلسطينية

طرحت الصفحة الرسمية لشركة «+DS»، المنتجة لمسلسل «ملحية»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2024، الذي يناقش القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.

طفلة تتصدر بوستر مسلسل مليحة

ونشرت شركة «+DS»، البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «البوستر التشويقي لمسلسل مليحة.. رمضان 2024».

وتصدرت طفلة صغيرة البوستر، إذ كانت تحمل دمية في يدها، وسط الدمار الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة، ويشهد تواجد الفلسطينية سيرين خاس، ويتناول العمل التركيز على القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب، في إطار دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقضية بجوانبها كافة.

ويشارك في بطولة مسلسل «مليحة»، عدد من الفنانين، بينهم أشرف زكي، ودياب، وماجدة زكي، وحنان سليمان، وآخرون، من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.