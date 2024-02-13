تفاصيل جديدة في هجوم الفصائل بكمين خان يونس.. والاحتلال الإسرائيلي يعترف: «وضعنا حرج»

بعد تعرض جنود الاحتلال الإسرائيلي لكمين في منطقة خان يونس، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى في صفوفه، واستغرق نقلهم إلى المستشفيات ساعات طويلة، وكشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل الكمين لأول مرة، بعد انتشار الكثير من الشائعات الكاذبة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

تفاصيل كمين خان يونس جنوبي قطاع غزة

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر وسائل الإعلام المحلية، تفاصيل الكمين الذي تعرض له جنوده في منطقة «خان يونس» جنوبي قطاع غزة، إذ أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سقوط نحو 3 جنود تابعين لكتيبة الاحتياط 630 الخاصة بالفرقة الجنوبية.

كما أعلنت قوات الاحتلال أسماء وأعمار الجنود فيما يلي:

- قائد الكتيبة الكولونيل احتياط، نتانيال يعقوب إلكوبي، البالغ من العمر 36 عاما، وهو أحد سكان مدينة حيفا.

- بالإضافة إلى نائبه الرائد احتياط، يائير كوهين، وعمره 30 عاما، من بلدة رامات غان.

- فضلا عن الرقيب أول احتياط، زيف تشين ويلغ من العمر 27 عاما من كفار سافا، وفقا لما نشرته «القناة الـ13 الإسرائيلية.»

وأضاف جيش الاحتلال، أن الجنود دخلوا إلى مبنى في منطقة شرق خان يونس، إلا أنهم تفاجأوا بأنه محاصر بالكامل من قبل الفصائل الفلسطينية، وبمرور دقائق بسيطة انفجر المكان وسقط فوق أفراد جيش الاحتلال.

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل في وضع صعب

وخلال الكمين في منطقة خان يونس، تعرض اثنان من جنود الاحتياط في الكتيبة 630 بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم لتلقي الإسعافات الأولية في المستشفى.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعيش حالة صعبة في منطقة خان يونس، بسبب الأزمة التي يواجهها الاحتلال نتيجة نقص المعدات وعدم توافر الموارد العكسرية الكافية التي تؤهلهم إلى مواصلة الحرب.

عدد الشهداء في قطاع غزة

وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصف الوحدات السكنية وقتل العديد من المدنيين الأبرياء، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وحسبما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 29 ألف شهيد، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر وحتى الآن.