وصفة ذهبية لتنظيف وغسل حوائط المنزل والأبواب.. نتائج مبهرة مكنتيش هتتخيليها

تنظيف وغسل حوائط المنزل والأبواب، مشكلة تواجه ربات المنزل، إذ لا تستطع بعضهن التخلص من الأتربة الموجود، وتلجأ بعضهن إلى المنظفات غالية الثمن، إلا أن هناك وصفة سحرية تمكنك من التنظيف بسهولة بنتائج مبهرة غير متوقعة، نستعرضها لكم من خلال السطور التالية.

وصفة سحرية لتنظيف الحوائط

الحوائط والأبواب تعتبر أكثر مكانًا عرضة للبقع والأتربة، ليقدم موقع «سفرة» وصفة سحرية للتخلص من الأوساخ العالقة، بالوصفة الذهبية، لا يتطلب الأمر سوى سائل تنظيف وليمون وصودا الخبز والماء، وذلك عبر اتباع هذه النصائح والتي تتمثل فيما يلي:

- للتخلص من الأتربة الموجودة على سطح الحائط، احضري إناء وضعي به المكونات مع كمية مناسبة من الماء الدافيء.

- احرصي على التقليب جيدًا واستخدمي قطعة من الإسفنج، حتى لا يسبب ضررًا للحائط.

- العمل بشكل دائري على فرك الأتربة بشكل تدريجي حتى تتم إزالتها.

- تكرر نفس الخطوة السابقة على نحو 10 دقائق.

- لتجفيفه يجب استخدام فوطة من القطن، لإزالة الأتربة من الأماكن المتسخة.

تنظيف الأبواب بطريقة سهلة

بحسب لما ذكره موقع «Better Homes & Gardens»، فإن تلك الوصفة يمكن استخدامها لتنظيف الأبواب، لكن دون ماء لعدم التأثير على الأخشاب:

- احرصي على تنظيف الباب حتى لا تتراكم المواد المتسخة عليه.

- استخدام الخلطة على الليفة مباشرةً دون استخدام الماء، حتى لا يترك أثرا على الأبواب.

- استخدام أسفنجة ناعمة حتى لا يحدث خدش بالجدران.

- غمس الأسفنجة الناعمة في المزيج، ويمسح السائل بواسطة منشفة قطنية ناعمة.

- احرصي على تجفيف السطح باسفنجة جافة.

ووفقًا لما ذكرته «نيويورك بوست»، فإن استخدام هذه الوصفات ستحصلين على نتائج رائعة.