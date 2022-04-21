«الصحة» تكشف أسباب رائحة الفم الكريهة رغم التنظيف المستمر للأسنان

يواظب العديد من المواطنين على تنظيف الأسنان والفم بشكل مستمر من أجل الحفاظ على سلامة الأسنان وحمايتها من التسوس، إضافة إلى القضاء على الروائح الكريهة داخل الفم، ولكن في كثير من الأحيان قد يجد البعض أن الروائح الكريهة مستمرة رغم التنظيف المستمر، فما الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟

جاوبت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على هذا السؤال الذي يشغل بال العديد من المواطنين، موضحة مختلف الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الروائح الكريهة على الرغم من تنظيف الشخص باستمرار لأسنانه.

وزارة الصحة توضح أسباب رائحة الفم الكريهة

وتمثلت الأسباب التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان كالتالي:

1 - من الممكن أن يكون الشخص يقوم بتنظيف الأسنان وفمه بطريقة غير صحيحة.

2 - من الوارد أيضاً أن تكون هناك مشكلات صحية للشخص داخل الجهاز الهضمي.

3 - من الممكن أن يكون هناك التهابات داخل اللثة بشكل غير واضح.

4 - هناك احتمالات أيضاً أن يكون هناك تسوس أو جيوب أو بكتيريا، تتراكم داخلها فضلات الطعام.

الصحة تقدم نصائح مهمة عند استقبال الضيوف في رمضان

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان وجهت العديد من النصائح من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في أثناء استقبال الضيوف بالمنزل، خلال شهر رمضان الكريم، عبر منشور لها على الصفحة الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّه يجب الحرص على التواجد داخل الأماكن مفتوحة الهواء أكثر من الأماكن المغلقة، وفي حالة إذا أنّه ليس هناك مكان آخر سوى المكان المغلق يجب أن يكون هذا المكان جيد التهوية، إضافة إلى الحرص أيضاً على عدم التواجد لفترات طويلة داخل الأماكن المزدحمة.