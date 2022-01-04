حريق يلتهم أسانسير عقار سكني بالفيوم بسبب «التنظيف»

سيطرت حالة من الفزع على سكان عقار بأحد شوارع العبودي بمنطقة المسلة في مدينة الفيوم، بعدما اشتعلت النيران في كابينة أسانسير العمارة حتى التهمته بالكامل، وسط صرخات واستغاثات الأهالي، واتصالهم بالحماية المدنية التي هرعت إلى العقار وسيطرت على النيران، قبل أن تنتقل أن تمتد للشقق.

وتبينّ أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية الخاصة بالأسانسير، بعدما تسربت إليها بعض المياه، خلال تنظيف حارس العقار السلالم والأسانسير من الطين المتراكم بسبب الأمطار.

بلاغ بنشوب حريق في أسانسير

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود عبدالفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بنشوب حريق هائل في أسانسير «مصعد» عقار سكني بحي العبودي في منطقة المسلة بنطاق القسم.

المطافئ والشرطة ينتقلان للعقار

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وضباط شرطة قسم أول الفيوم إلى مكان البلاغ؛ إذ جرى إخلاء العقار السكني من السكان، حتى جرى السيطرة على الحريق الذي التهم كابينة الأسانسير، وإخماده قبل أن يمتد للشقق أو للعقارات السكنية المجاورة.

النظافة والغسيل وراء نشوب الحريق

وكشفت المعاينة الأولى، أنّ الحريق نشب في الأسانسير بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية الخاصة به، وذلك بعدما تسربت إليها كمية كبيرة من المياه خلال تنظيفه من قبل الحارس؛ لإزالة الطين والأوساخ التي تراكمت عقب هطول الأمطار بغزارة.

إخماد الحريق دون وقوع إصابات

وأكد مصدر أمني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه جرى السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.