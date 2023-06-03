إصابة سيدة بلدغة ثعبان أثناء التنظيف أمام منزلها في الدقهلية

تعرضت ربة منزل، في محافظة الدقهلية، محافظة الدقهلية للدغة ثعبان أثناء قيامها بالتنظيف أمام منزلها بقرية برمبال الجديدة، التابعة لمركز منية النصر، وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة سيدة بلدغة ثعبان في الدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود اشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول سيدة في العقد الرابع من عمرها مصابة ادعاء لدغة ثعبان.

بلاغ بإصابة سيدة بلدغة ثعبان

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة سيدة تدعى «وردة ح. ع.»، 41 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية برمبال الجديدة، مصابة بتورم واحمرار بالإصبع الأصغر للقدم اليمنى، نتيجة إصابتها بلدغة ثعبان أثناء وجودها أمام منزلها.

أقوال زوج المصابة في محضر الشرطة

وبسؤال زوجها المدعو «أشرف ط. ا.»، 53 عامًا، في محضر الشرطة، قرر أنه حال قيام زوجته بالتنظيف أمام منزلهما لدغها ثعبان مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.