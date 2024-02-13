الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.. التفاصيل الكاملة

شهدت الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، محطات عدة بعدما دخل المستشفى لظروف صحية طارئة، يأتي آخرها ما أعلنه مسؤولون من مركز «والتر ريد» الطبي العسكري، والذي قال إنه رغم مشكلة المثانة التي يعاني منها «أوستن» فإن تشخيص إصابته بالسرطان لا يزال ممتازا.

موعد خروج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وبحسب ما ذكرته شبكة الإذاعة الأمريكية «سي إن إن»، إنه ليس من الواضح كم من الوقت سيبقى الوزير الأمريكي في المستشفى، وفقا لتصريحات الدكتور جون مادوكس، المدير الطبي للصدمة، والدكتور جريجوري تشيسنوت، بمركز أبحاث أمراض البروستاتا التابع لمدير مركز مورثا للسرطان، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وقدم «مادوكس» و« تشيسنوت» تفاصيل الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، منذ يومين، إذ أوضحوا في بيان رسمي، أنّه تم نقله بواسطة حرسه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بحثا عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.

تفاصيل الحالة الصحية

وبعد سلسلة من الاختبارات والتقييمات، دخل الوزير وحدة الرعاية الحرجة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، من أجل الرعاية الداعمة والمراقبة الدقيقة، بحسب بيان المستشفى، والذي أوضح: «في هذا الوقت، ليس من الواضح كم من الوقت سيبقى الوزير أوستن في المستشفى، ومن غير المتوقع أن تغير مشكلة المثانة الحالية من تعافيه الكامل المتوقع».

وتابع البيان: «لا يزال تشخيص إصابته بالسرطان ممتازا. وسيتم تقديم تحديثات حول حالة الوزير في أقرب وقت ممكن».