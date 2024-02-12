تفاصيل جديدة بشأن نقل وزير الدفاع الأمريكي للمستشفى بعد أزمة صحية طارئة

كشفت وسائل إعلام بينها «سكاي نيوز»، و«فرانس 24» تفاصيل جديدة حول دخول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى، للمرة الثانية خلال أكثر من شهرين، الأولى كانت في أواخر ديسمبر 2023، وفي أوائل يناير 2024، إثر معاناته مضاعفات ناجمة من عملية بروستاتا في 22 ديسمبر 2023، والثانية، بسبب وجود مشكلة طارئة في المثانة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، نقل الوزير لويد أوستن، الذي يعاني من «سرطان البروستاتا» إلى مركز «والتر ريد» الطبي العسكري، لفحصه بسبب أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.

وبعد ساعتين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية دخول الوزير لويد أوستن «70عاما»، إلى مركز «والتر ريد» الطبي العسكري، فيما أخطر «البنتاجون» نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض والكونجرس، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزير الدفاع الأمريكي يفوض مهماته لنائبته كاثلين هيكس

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الميجر جنرال بات رايدر، أن أوستن، فوض مهماته لنائبته، كاثلين هيكس، موضحا أن الأخيرة تتولى مهمات وزير الدفاع.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قالت في وقت سابق، إن الوزير لويد أوستن توجّه إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتّصالات السرية وغير السرية اللازمة لتأدية واجباته.

وفي أواخر ديسمبر، وفي أوائل يناير الماضيين، غاب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن الأنظار على إثر معاناته مضاعفات ناجمة من عملية بروستاتا في 22 ديسمبر من العام الماضي 2023.

وأخفى لويد أوستن، في البداية عن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في المستشفى.

من جانبه، أشار مركز «والتر ريد الطبي» العسكري، في بيان، في يناير الماضي، وفق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يُعالج من «سرطان البروستاتا».