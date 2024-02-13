الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر يؤكدان الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، وعبدالله بن محمد الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ رئيس الوزراء القطري نقل للرئيس تحيات تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين، وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير، مؤكدًا العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بقطاع غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، واستعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد، وجهود إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد الجانبان الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة، والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة.