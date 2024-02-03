رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في قطر.. كيف دعمت «النشامى»؟

خطفت الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الأنظار في أثناء تواجدها بمدرجات أحد الملاعب في قطر، لمؤازرة منتخبها الوطني في مباراته ضد طاجيكستان، لا سيما وقد ظهرت إلى جوار زوجها بزي رياضي بسيط وجميل نال إعجاب محبيها.

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في قطر

وظهرت الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله في قطر مرتدية «تي شيرت» المنتخب الأردني مع بنطال واسع باللون الرمادي، كما ظهر زوجها الأمير الحسين بن عبد الله إلى جوارها مرتديًا «تي شيرت» المنتخب الأردني وبنطال باللون الزيتي.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صور الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله التي التُقطت لها في قطر، وراح كثيرون يشيدون بإطلالتها البسيطة الجميلة.

وكتب أحدهم: «إطلالة بسيطة وجميلة جدًا وراقية.. تعجبني علاقة الحب والاحترام والتفاهم التي تجمعها مع زوجها الأمير الحسين بن عبد الله»، وكتب آخر: «جمالها في الملابس الكاجوال زي جمالها في الملابس الملكية ويمكن أكتر كمان».

من هي الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني؟

وبحسب ما ورد في موقع «townandcountrymag»، فإن الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، هي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وزوجته عزة السديري، عائلة أخوال الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد وُلِدت في 28 أبريل 1994 بالرياض، ولديها 4 أشقاء هي الأصغر بينهم.

حصلت «رجوة» على الشهادة الثانوية في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت بعدها إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، لتُكمل تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز وتحصل على درجة البكالوريوس عام 2017.

خلال تواجد «رجوة» في نيويورك، وتحديدًا في عام 2016، قامت برحلة ميدانية لمدة تسعة أيام إلى دبي، كجزء من دراستها، ثم انتقلت إلى معهد الأزياء للتصميم والترويج في لوس أنجلوس، وفي أغسطس 2022 تمت خطبتها للأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني، وبدأت في الظهور مع العائلة المالكية الأردنية بشكل متكرر خلال هذا العالم 2023.