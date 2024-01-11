«الصحة» تبحث توسيع إعادة تفعيل الاتفاقيات وتعزيز التعاون مع قطر

استقبل وفد من وزارة الصحة والسكان، السفير طارق علي الأنصاري سفير قطر بمصر، لمناقشة وبحث توسيع أفق التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير الشيخ غانم آل ثاني سكرتير ثاني بسفارة دولة قطر.

تخفيف المعاناة على الأشقاء الفسلطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى التأكيد في مستهل الاجتماع أنّ مصر وقطر تجمعهما علاقات استراتيجية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أنّ الدولتين شهدتا تنسيقًا كاملا في محاولة لتخفيف المعاناة على الأشقاء الفسلطينيين إزاء الأحداث الراهنة التي يمرون بها.

وتابع عبدالغفار، أنّ الجانبين ناقشا ما تم من جهود خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم الطبي للمصابين والمرضى بقطاع غزة، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو داخل المستشفيات بمصر وقطر، كما بحث الجانبان الاحتياجات اللازمة لاستمرار تقديم الدعم الطبي المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.

فرص التعاون في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي

وأضاف عبدالغفار، أنّه ناقش مع الجانب القطري فرص التعاون في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي، حيث أشار الوزير إلى حزمة الحوافز التي تعمل عليها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

وكشف عبدالغفار، عن أنّ الجانبين ناقشا فرص إعادة تفعيل الاتفاقيات الصحية بين البلدين، في إطار الحرص على استدامة العلاقات التعاونية في القطاع الصحي بين البلدين والمضي بها قدمًا.

ومن جانبه، أثنى سفير قطر بمصر، على دور مصر تجاه الأحداث الجارية مع الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ بلاده تدرك حجم الدعم المصري المقدم للمصابين والجرحى وكذلك المرضى من الفلسطينيين إزاء الأحداث الراهنة، لافتًا إلى حرص بلاده على تقديم سبل الدعم لمصر والتخفيف عن حجم الضغط الكبير الملقى على عاتقها في هذا الشأن، قائلا إنّ مصر وقطر يقدمان مثلا يحتذى به في العمل المشترك خلال هذه الأزمة.