محافظ الإسكندرية يوجه بضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز في شهر رمضان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه، المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، لمتابعة مدى توافر أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة خلال موسم الشتاء، وتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان.

وجه اللواء محمد الشريف الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على التعاون المٌثمر المشترك.

محافظ الإسكندرية: توافر كميات أسطوانات الغاز في الفترة الحالية

وأضاف محافظ الإسكندرية أن هناك استقرارًا في توافر كميات أسطوانات الغاز بالقرى والمدن في الفترة الحالية، ولا يوجد شكاوى عن نقص الأسطوانات في السوق.

ضخ أي كميات إضافية من أسطوانات الغاز لشهر رمضان في الإسكندرية

قال رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس إنه في إطار توجيهات وزير البترول، فإن الشركة على استعداد تام لضخ أي كميات إضافية من أسطوانات الغاز حال وجود طلب عليها بالتحديد بالتزامن مع شهر رمضان المقبل.