4 قوافل تقدم خدمات طبية بالمجان في الإسكندرية.. الأماكن والمواعيد

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في شهر فبراير الجاري وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

4 قوافل طبية في الإسكندرية

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 4 من القوافل الطبية التي يتم تنفيذها خلال شهر فبراير والتي تقدم الكشف المجاني وصرف أدوية للمستحقين.

مواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية

وتشمل خريطة القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية، بحسب بيان محافظة الإسكندرية، وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

- تقام يومي 13 و14 فبراير قافلة طبية بوحدة بنجر 19 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام أيضًا يومي 18 و19 فبراير قافلة طبية بوحدة حارس بنطاق حي العامرية.

- وتقام يومي 20 و21 فبراير قافلة طبية بوحدة طيبة بنطاق حي العامرية.

- تقام يومي 27 و28 فبراير قافلة طبية بوحدة الهانوفيل البحرية بنطاق حي العجمي.