أماكن ومواعيد 6 قوافل طبية بقرى الإسكندرية.. الكشف والعلاج مجانا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر مارس 2023، وذلك في 6 أماكن وبشكل مجاني للمواطنين، حيث جرى اختيار أماكن القوافل العلاجية طبقا لمعايير أهمها اختيار الأماكن الأكثر احتياجا، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج بالمحافظة مجانا للتسهيل على المواطنين والتي ستنفذ في شهر مارس الجاري.

قوافل طبية مجانا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر مارس 2023، بحسب ما أعلنته مديرية الشؤن الصحية بالإسكندرية والتي تشمل إقامة 6 قوافل بمناطق العامرية وبرج العرب والعجمي وتستمر كل قافلة لمدة يومين.

مواعيد القوافل واماكنها

وتنظم كل قافلة للعمل على يومين متتاليين في كل منطقة للكشف وتقديم العلاج بالمجان على اكبر عدد من الناس لتكون مواعيد كل قافلة كالتالي:

1-قافلة طبية يومي 5 و6 مارس الجاري بقرية الجزائر بالعامرية.

2- قافلة يومي 7 و8 مارس الجاري بقرية اليمن بالعامرية.

3- قافلة طبية بقرية عبد الباسط ببرج العرب يومي 14 و15 مارس.

4-قافلة يومي 19 و20 مارس بقرية بنجر 1 ببرج العرب.

5- بقرية بنجر 4 ببرج العرب يومي 21 و 22 مارس

6- قرية ك 21 بالعجمي يومي 28 و 29 مارس.