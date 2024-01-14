قوافل طبية مجانية بحي الجمرك في الإسكندرية

أعلنت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، تنفيذ قوافل طبية مجانية بحي الجمرك للكشف على المواطنين بالمجان، من خلال العيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة، وكذلك تفعيل مبادرات صحة المرأة، ومبادرة الاعتلال الكلوي وقياس الضغط والسكر ومبادرة الأورام السرطانية والأمراض المزمنة.

وفي سياق متصل أفيمت ندوة توعوية دينية وصحية داخل أحد المساجد بواسطة إدارة الإعلام والتربية السكانية وإدارة تنظيم الأسرة بمنطقة الجمرك الطبية، وذلك للتوعية عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأثر ذلك على القضية السكانية واستقرار الفرد والمجتمع والمبادرات الرئاسية.

رأى الدين

وأضافت المهندسة نهى خليفة، أنه جرى الحديث عن رأي الدين في تنظيم الأسرة وأثره ذلك على تربيه الأبناء واستقرار المجتمع، وجاء ذلك بتنسيق مدير إدارة التنمية المحلية، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص مع منطقة الجمرك الطبية، والجهات التنفيذية المعنية، وبحضور جميع الإدارات المعنية بالحي.