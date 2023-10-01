مواعيد وأماكن 7 قوافل طبية مجانية في الإسكندرية خلال شهر أكتوبر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

7 قوافل مجانية بالإسكندرية خلال أكتوبر

‏‎وتُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أكتوبر.

أماكن ومواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية

وتشمل أماكن ومواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية الآتي:

- تقام يومي 1 و2 أكتوبر، قافلة طبية بأبيس 1 بنطاق حي شرق.

- تقام أيضًا يومي 3 و4 أكتوبر قافلة طبية بقرية أبوصير بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام يومي 10 و11 أكتوبر، قافلة طبية بأبيس 10 بنطاق حي وسط.

- تقام يومي 15 و16 أكتوبر، قافلة طبية ببنجر 6 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام يومي 17 و18 أكتوبر، قافلة طبية ببنجر 7 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- أما يومي 24 و25 أكتوبر، تقام قافلة بوحده صحية أبو زهرة بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- وتختتم مديرية الصحة شهر أكتوبر بقافلة طبية يومي 29 و30 أكتوبر، بوحدة صحية العراق بنطاق حي العامرية.