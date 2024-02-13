7 خدمات يقدمها مركز الإرشاد الوراثي للمواطنين في بورسعيد.. العلاج مجانا

يٌقدم مركز الإرشاد الوراثي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد عددا من الخدمات الخاصة بالأمراض الوراثية والجينية، وأمراض التمثيل الغذائي «pku»، وتقديم العلاج المناسب لها خاصة الألبان.

خدمات يقدمها مركز الإرشاد الوراثي ببورسعيد

وقال دكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن مركز الإرشاد الوراثي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد ينفرد بتقديم مجموعة من الخدمات للأطفال المصابين بالأمراض الوراثية، والجينية وأمراض التمثيل الغذائي pku، أبرزها صرف الألبان العلاجية والأغذية المخصصة لهم مجانًا لأهالي بداخل محافظة بورسعيد

كما يضم مركز الإرشاد الوراثي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد عيادة تخاطب تخدم المواطنين والأطفال على أعلى مستوى، كما يضم المركز عيادة السمعيات لقياس السمع للأطفال والكبار، وضغط الأذن، والكشف المبكر لفقدان السمع لحديثي الولادة.

متابعة الأطفال المصابين بالأمراض الوراثية

وقال وكيل صحة بورسعيد إن مركز الإرشاد الوراثي يُقدم العلاج والمتابعة الأطفال المصابين بالأمراض الوراثية، وأمراض التمثيل الغذائي والتأهيل النفسي والمعنوي لأسر الأطفال، وتدريبهم على التعامل مع أطفالهم.

كما يضم مركز الإرشاد الوراثي قسم علاج طبيعي للأطفال الذين يُعانون من إعاقات بسبب أمراض التمثيل الغذائي، ويُتيح أخصائي نفسي واجتماعي للتعاون مع هذه الحالات.

المركز يضم جميع الكوادر الطبية العاملة به على أحدث مستوى من التدريب للتعامل الجيد مع الحالات المصابة التي يستقبلها المركز، مشيرًا إلى أن مركز الإرشاد الوراثي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد يأتي بتعليمات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبرعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتحت إشراف دكتور حسين سليم مدير الرعاية الأساسية ودكتورة سارة رشدي مدير المركز .