محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع عبدالحليم محمود

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن خطة تطوير المحاور الفرعية والرئيسية للطرق بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس مدير عام منطقة تعمير بورسعيد.

أماكن انتظار للسيارات

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق شملت أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية، وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

رفع كفاءة منظومة الطرق

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.