مركز الإرشاد الوراثي بسوهاج.. درع أطفال جنوب الصعيد لمواجهة خطر الإعاقة

الاهتمام بصحة المواطن من خلال المبادرات المختلفة التي تهتم بصحة المواطن في كل مراحل حياته، بدء من الولادة حتى الشيخوخة، بات ملموسا بصورة لا تقبل الشك في السنوات الأخيرة، من بينها: مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، والتي اتخذت محافظة سوهاج خطوات مهمة، لتقديم خدمات تلك المبادرة، على رأسها إنشاء مركز الإرشاد الوراثي في أخميم.

مركز لخدمة الأطفال أصحاب الأمراض الوراثية

أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه في بدايه شهر فبراير الماضي، تم افتتاح مركز الإرشاد الوراثي بالوحدة الصحية بجزيرة محروس بأخميم، لتقديم خدمات تلك المبادرة، حيث يقدم المركز خدمة العلاج والمتابعة الدورية المجانية للأطفال أصحاب الأمراض الوراثية، ما يساهم في تمتعهم بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة والتوعية لأولياء الأمور، للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

ونوهت كريمة، إلى أن جميع الخدمات داخل المركز بالمجان، لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي، من جميع الفئات العمرية، ويصرف المركز، أيضا، العلاج اللازم لهم، من الأدوية أو المواد الغذائية المخصصة لحالاتهم.

خدمات علاجية لـ440 طفلا

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن المركز يعد الأول في محافظات إقليم جنوب الصعيد، ويستقبل الأطفال المصابين بالأمراض الوراثية من المحافظات المجاورة أيضا، مشيرة إلى أن أن المركز قدم خدماته إلى 440 طفلا من محافظات: سوهاج وأسيوط وقنا والغردقة والوادي الجديد.

ولفتت إلى صرف 6307 عبوات من الألبان العلاجية المخصصة لهم، مشددة على أن جميع الخدمات داخل المركز بالمجان تماما، وأن هذه الخدمات تقدمها وزارة الصحة، ضمن جهود وسعي الدولة المصرية، لبناء أجيال خالية من الأمراض الوراثية.

اكتشاف الأمراض الوراثية مبكرا

أوضحت الدكتورة كريمة حامد، أن وزارة الصحة تجري عملية مسح واكتشاف مبكر للأمراض الوراثية قبل ظهورها، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى اكتشاف المرض قبل ظهور الأعراض والمضاعفات، متابعة: «هذا يعد استثمارا كبيرا للغاية في صحة المواطن».

وأكدت وكيلة وزراة الصحة بسوهاج، أن مركز الإرشاد الوراثي، من مهامه التدخل قبل ظهور الأعراض، من خلال إجراء الكشف والتشخيص، وتقديم العلاج للمولود، وبالتالي يساهم في منع ظهور المرض، ومنع الإصابة بأي إعاقات، مختتمة «هذا هدف الدولة الذي تتبناه من خلال هذه المبادرة بمنع الإعاقة لدى المواليد».