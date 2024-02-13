جامعة كفر الشيخ تحصد مراكز متقدمة في المسابقة القومية العاشرة للتكنولوجيا

كرَّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق طلبة البايو تكنولوجي بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة، لما حققه من إنجاز كبير في المسابقة القومية العاشرة للتكنولوجيا الحيوية «SOLE - Season 10» رواد تطبيق العلم في مصر، والمُنعقدة بجامعة حلوان، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، والدكتور راضي الشيخ، وكيل الكلية، والدكتور زيزي البيلي، رئيس قسم تصنيع الأسماك والبايو تكنولوجي بالكلية.

فوز فريق جامعة كفر الشيخ بثلاثة مراكز في ثلاث مسابقات تنافسية

هذا وقد أعلن رئيس الجامعة، فوز فريق جامعة كفر الشيخ بثلاثة مراكز في ثلاث مسابقات تنافسية مختلفة، من بين سبعة عشرة جامعة مصرية، وكانت هذه المرة الثانية لجامعة كفر الشيخ حيث شاركت الجامعة في موسم 2022 وحققت المركز الأول في المشاريع العلمية «Scientific Project»، وفى هذا الموسم 2024 حققت جامعة كفر الشيخ المركز الأول في المشاريع العلمية Round 2، والمركز الثالث في المشاريع العلمية Round 1، والمركز الخامس في تبسيط العلوم «Science communication»، وكان هذا النجاح بمثابة فخر لطلاب جامعة كفر الشيخ، لافتاً أن المنافسة كانت قوية بين الجامعات المشاركة، وأظهر طلبة الجامعة تمثيلاً مشرفاً ومظهراً لائقاً وتنافسية عالية.

المسابقة القومية العاشرة للتكنولوجيا الحيوية

ومن جانبه هنأ الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، فريق جامعة كفر الشيخ المشارك في المسابقة القومية العاشرة للتكنولوجيا الحيوية «SOLE - Season 10» متمنياً لهم مزيد من التقدم والتوفيق، مشيراً إلى أنّ مسابقة SOLE هي أكبر حدث بايو تكنولوجي في مصر وكانت انطلاقتها منذ عشر سنوات إلى اليوم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة CEB، وتضمنت 6 محاور «مناظرة علمية، ودراسة حالة، وبريزنتيشن، ومشروعات تخرج، وتبسيط العلوم، وريادة الأعمال».