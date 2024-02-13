رئيس جامعة كفر الشيخ: تكثيف الندوات لتوعية الطلابية بالمشروعات القومية الكبرى

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

متابعة انتظام الدراسة

واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس بمتابعة انتظام الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تُساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سُبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق، والاطمئنان على الانتهاء من توزيع المحاضرات، وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وانتظامها من اليوم الأول.

الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة

وتابع رئيس الجامعة، أثناء انعقاد المجلس، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لجميع كليات ووحدات الجامعة، والتأكيد على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية واستقبال طلبة الجامعة من مختلف فرق الكليات بالجامعة.

ووجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، عمداء الكليات، بمتابعة خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024، والتأكيد على تكثيف الندوات والبرامج التوعوية والزيارات الطلابية للمشروعات القومية الكبرى، والتي تُساعد طلبة الجامعة على إدماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.

وأكد رئيس الجامعة، على سرعة استجابة كليات الجامعة بتوفير البيانات المطلوبة لبرنامج التقارير الإحصائية وفقاً للجدول الزمني لإدخال البيانات والوارد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يضم «قسم المقيدين - قسم الخريجين - قسم الرعاية الطلابية والأنشطة والمساعدات، وبيانات المستشفيات الجامعية - قسم الطلاب المقيدين بالمدن الجامعية - قسم الدراسات العليا - أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة - قسم القيادات الجامعية - الوحدات ذات الطابع الخاص - شهادات الجودة الدولية»، وغيرها، مع التأكد من صحة البيانات والتحديث المستمر.

وكلّف رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة دراسة آلية التكامل بين المبادرات الرئاسية التي تسهم في دمج البُعد البيئي في قرى «حياة كريمة» وعلى الأخص مبادرة «100 مليون شجرة» وذلك بمشاركة طلبة الجامعة، مشيراً إلى حرص الجامعة على الاهتمام بتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار ما نفذته الجامعة من مبادرات ومشروعات تحمي البيئة، وتُحافظ عليها، وتعزّز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي والمحيط، واستمرار الجامعة في ابتكار حلول تتصدى للتحديات البيئية في ضوء استراتيجية الجامعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.

تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري

وشدّد رئيس الجامعة، على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري باعتباره أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في ضوء ما يوفره من مصادر معرفية غير محدودة وإتاحة إمكانية الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات مميزة للتعلم والتدريب وتنمية المهارات وتعزيز جودة الأبحاث العلمية.

وفي سياق متصل، لفت مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ إلى استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».