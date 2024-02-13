5 أسئلة تكشف إصابتك بالاكتئاب.. إذا أجبت بنعم اذهب إلى الطبيب فورًا

لا شك أن الظروف المحيطة من انتشار الأوبئة والحروب، قد يكون لها تأثيرًا سلبيًا على الصحة النفسية، لذلك هناك عديد من الطرق التي يمكنك من خلالها معرفة إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو مهددا بالدخول لتلك في لمرحلة من عدمه، وهناك 5 أسئلة تكشف إصابتك بالاكتئاب، حال أجبت عليها بنعم.

5 أسئلة تكشف إصابتك بالاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي شائع يؤثر على مشاعر الشخص وأفكاره، وبالتبعية ينعكس على سلوكه، ويمكن تمييزه بظهور أو ملاحظة وجود شعور عميق بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان يستمتع بها الشخص في الماضي، وهناك 5 أسئلة إذ أجبت عليها بنعم، فبالتأكيد أنت مهدد بخطر الإصابة بالاكتئاب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بحسب موقع «everydayhealth».

هل تشعر بفقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي كنت تستمتع بها سابقًا؟ هل تعاني من تغيرات في الشهية أو الوزن؟ هل تواجه صعوبة في النوم أو الاستيقاظ؟ هل تشعر بفقدان الطاقة أو التعب المستمر؟ هل تشعر باليأس أو العجز أو الشعور بالذنب؟

نصائح حال الإجابة بـ«نعم»

هناك عديد من الأسئلة الأخرى والإشارات التي تنذر بإصابتك بالاكتئاب، لكن لعل المذكورة سلفًا تعد كافية لاكتشاف معاناتك من اضطراب ما ومعاناتك من حالة نفسية سيئة، يجب التعامل معها باهتمام واللجوء إلى الطبيب.