أمريكية تلد مرتين خلال 6 أشهر.. ظاهرة نادرة منتشرة بين الحيوانات

حالة نادرة أصابت 10 سيدات فقط حول العالم، أنجبت سيدة أمريكية، من كاليفورنيا، طفلين خلال 6 أشهر، في ظاهرة نادرة جدًا عند لدى البشر، وفقًا لما نشره موقع «تايمز ناو»

تعمل السيدة الأمريكية، جيسيكا، مصففة شعر، وأنجبت مرتين خلال 6 أشهر، الطفلان عمرهما عام واحد و6 أشهر، بسبب ظاهرة تُسمى «الحمل الفائق» وهي تعني حدوث حمل ثانٍ جديد أثناء الحمل الأولي، وهو أمر يتم ملاحظته في الحيوانات بشكل متكرر.

أمريكية تلد مرتين خلال 6 أشهر

ويعد الحمل الفائق هو أمر خارج الإطار الطبيعي، فيمر الجسم خلال الحمل بعدة تغيرات تمنع من أن تكوني حاملًا مرة ثانية وقت نمو البويضة المخصبة بالفعل داخل الرحم، بينما هذا الحمل يعني تجاوز حواجز الجسم الطبيعية التي تمنع حدوث حملين في نفس الوقت.

والحمل الفائق هو أكثر شيوعًا في الحيوانات، بما في ذلك القوارض والثدييات الصغيرة والأسماك.

أمريكية تلد مرتين.. ماذا قالت أم الطفلين؟

وفقًا لما ذكره موقع «تايمز ناو»، فإن جيسيكا، أكدت إنها لا تعرف شيئًا عن حملها مرتين، ولم تكن تعرف من البداية بالحمل سوى من الاختبارات الطبية التي خضعت لها.

الحمل مرتين ظاهرة متعلقة بالحيوانات

علق الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والولادة، عبر «الوطن» على تلك الحالة، مؤكدًا أنها ظاهرة نادرة تعد من المستحيلات بالنسيبة للسيدات وغير متعارف عليها، أو على تعبير الحمل الفائق بوجه عام، مشيرا إلى أن تلك الطاهرة تصيب الحيوانات بشكل طبيعي وليس السيدات.

هل الأطفال المولودون في الحمل الفائق توأم؟

يؤكد حسن، أنهما ليسا توأم على الإطلاق، لأن الجداول الزمنية لكليهما مختلفة، فالتؤام يتشارك في نفس الرحم ويتطوران جنبًا إلى جنب، وتلدهما الأم في نفس الوقت، بينما في هذه الحالة، فإن الجنينين لم يتشكلا خلال نفس الدورة الشهرية.