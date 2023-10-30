ظاهرة نادرة الحدوث.. ارتفاع منسوب مياه بحيرة التمساح بسبب المد والجزر

شهدت عدة شواطئ على بحيرة التمساح، المطلة على قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القلية الماضية، ظاهرة نادرة الحدوث، بعد أن تعرضت الشواطئ للغمر بالمياه بسبب ارتفاع المد والجذر.

وخرجت المياه خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع منتصف الشهر العربي، واكتمال القمر من البحيرة إلى الشواطئ في الإسماعيلية في ظاهرة تحدث لأول مرة منذ أعوام طويلة.

علوم البحار: بحيرة التمساح تعرضت للمد والجزر

وقال الدكتور مجدي العلواني، رئيس قسم علوم البحار في كلية العلوم في جامعة قناة السويس، إن الظاهرة تحدث في أوقات مختلفة خاصة في أوقات اكتمال القمر.

وأضاف رئيس قسم علوم البحار لـ«الوطن»، أن المد والجزر هو السبب الرئيسي وراء الظاهرة، مشيراً إلى أن كل منطقة يختلف فيها المد والجزر بحسب طبيعتها وبحسب المساحة أيضا.

وأكد «العلواني»، أن ظاهرة المد والجزر في بحيرة التمساح لا تشكل أي خطورة، لعدم تأثيرها علي محيط الشواطئ أو زيادة المد والجزر عن الطبيعي.

خروج مياه بحيرة التمساح إلى الشواطئ

وقال محمد إسماعيل، أحد العاملين في أحد أندية الإسماعيلية المطلة علي بحيرة التمساح، إن المياه خرجت عن الشاطئ مساء أمس، وعادت للانحسار مرة أخرى.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الظاهرة استمرت قرابة ساعتين تقريباً، إلا أنها عادت للظهور في منتصف الليل بحدة أقل واختفت حتى ظهر اليوم الاثنين.