هتخسي في أسبوع.. نوع بهارات يوضع على القهوة مفعوله سحري

الدهون هي المشكلة الأصعب التي تواجه الكثيرين، خاصة السيدات، ويعد التخلص منها أمر صعب، إذ توجد وصفات طبيعية وبسيطة، يكون لها نتائج سريعة في القضاء على الدهون، فمن المعروف أن القهوة من المشروبات التي يحبها ويفضلها العديد، لكن البعض يجهل أنه يمكنهم القضاء على الدهون بواسطة القهوة ونوع من البهارات الموجودة في كل منزل.

نوع بهارات يوضع على القهوة مفعوله سحري

القهوة من المشروبات التي تساعد على التخسيس ويمكن الإضافة عليها مكونات أخري لتساعد على زيادة نسبة الحرق، وتنقص الوزن بشكل كبير، إذ يقول خبير التغذية العلاجية الدكتور شادي عبد العال، إن يمكن إضافة «القرفة» على القهوة تسهم بشكل كبير في إذابة الدهون من الجسم.

وأوضح أن ذلك بسبب مضادات الأكسدة العالية الموجودة في القهوة والقرفة التي تتمكن من تغزيز عملية حرق الدهون وتحسين عملية الأيض داخل الجسم، ويمكن أن يكتفي الشخص بـ فنجان قهوة واحد مضاف عليه رشة من القرفة بشكل يومي.

وصفة تساعد على إنقاص الوزن

كما أن القرفة تحتوي على عناصر غذائية عدة تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وضبط مستوى السكري وتحسين الأنسولين، كما أن لها دورا كبيرا في هضم الطعام، وذلك لاحتوائها على الكربوهيدرات والماغنيسيوم، والكالسيوم وفيتامين C، وذلك يساعد في فقدان السعرات الحرارية الزائدة بشكل أسرع، وتعمل على إبطاء امتصاص السكر بالدم، وتقليل استهلاك الطعام ومنع زيادة الوزن.

كل ما يحتاجه الشخص لإعداد كوب قهوة بالقرفة لإنقاص الوزن، هو كوب حليب خالي الدسم، وملعقة من القهوة، ومعلقة أو اثنتين عسل نحل حسب الرغبة، وإضافة ملعقة قرفة، وخلطها معًا على نار هادئة.