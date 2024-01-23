كم فنجان قهوة مسموح به في اليوم؟.. اعرف أضرار تناولها بكثرة

تعتبر القهوة من المشروبات اليومية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، إذ يتناولها البعض عدة مرات يوميًا بشكل مفرط، نظرا لاعتيادهم على تناولها، لكن ربما يجهلون مخاطر ذلك، ونستعرض في هذا التقرير، كم فنجان قهوة مسموح في اليوم؟

يقي تناول القهوة يوميا الجسم من مخاطر كثيرة، منها الوقاية من الإصابة بالسكر، وأيضا أمراض القلب، وكذلك ألزهايمر، نظرا لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الإفراط في تناولها يسبب الإصابة بالقلق والأرق، لذلك يجب على الأشخاص تناول كميات بسيطة منها على مدار اليوم، وفقا لما ذكره موقع «مايو مكلينك».

الكمية المسموح تناولها في القهوة

يفضل تناول فنجان أو اثنين من القهوة خلال اليوم، لأن ذلك يحدث فوائد عديدة، منها التحسين من كفاءة القلب، وأيضا تساعد على الحماية من مرض فشل عضلات القلب، بالإضافة إلى أنها تقلل من الإصابة بمرص السكر، وتعمل القهوة على زيادة نشاط المخ، وتحمي من أمراض السرطان، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، وفقا لما ذكره الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «EXTRA NEWS».

أضرار الإفراط في تناول القهوة

رغم الفوائد التي تحتوي عليها القهوة، إلا أنه يفضل عدم الإفراط بها، لأنها تحدث أيضا أضرار مختلفة، منها حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، والإصابة بالقرح، والارتجاع وكذلك الشعور بالأرق والتوتر وهشاشة العظام، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.