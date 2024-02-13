اتحاد الصحفيين العرب يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية 

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة، الهجمات البربرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي نتج عنها إصابة المراسل إسماعيل أبو عمر والمصور الصحفي أحمد مطر، ووفقا للمعلومات الأولية جرى بتر قدم الزميل إسماعيل أبو عمر، وتشخصت إصابة الزميل أحمد مطر في يده بالخطيرة.

العدوان على قطاع غزة

وتابع البيان، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستهدف منذ بداية عدوانها على قطاع غزة، الصحفيين، إذ استشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي 120 صحفيا.

وأضاف أن هذه الاعتداءات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي تم إدانتها من كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة حيث إنها تتعارض تماما مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

التضامن مع شعب فلسطين

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، تضامنه الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل، مطالبا جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم غير المبررة واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الأعزل.