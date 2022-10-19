نتيجة انتخابات اتحاد الصحفيين العرب: فوز اللامي وزكريا وميري

أسفرت انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، التي أجريت اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر العام الرابع عشر، عن فوز مؤيد اللامي، حاتم زكريا، خالد ميري، عبد الله البقالي، وعدنان الراشد.

انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

كما فاز بعضوية الأمانة العامة، عبد الله الجحلان، أميرة محمد، راشد نبيل، محمد الحمادي، عابي فارح، عبد الله حدى، الصادق الرزيقى، محمد شبيطة، موسى بهلى، ويوسف القصيفي.

يذكر أن المؤتمر العام الرابع عشر للصحفيين العرب، الذي يعقد بالقاهرة، انتخب الهاشمي نويرة بالإجماع مستشارا للاتحاد، وعبدالوهاب الزغيلات لرئاسة لجنة الحريات للمرة الرابعة على التوالي.

وقال عبدالوهاب الزغيلات، إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم، نظرا لجملة التحديات التي تواجه العالم العربي، مضيفا أنهم سيعملون من خلال لجنة الحريات، على اتخاذ سلسلة من الإجراءات، لدعم الحريات الصحفية، من خلال استراتجية لدعم الصحفيين، والوقوف على آخر المستجدات التي تواجه الصحفيين في كل الأقطار العربية.