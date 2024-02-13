«تموين أسوان» تستعد لإقامة معارض أهلا رمضان بتخفيضات كبيرة

بدأت مديرية التموين في أسوان، وإداراتها بمراكز المحافظة، الاستعداد لتنظيم معارض أهلا رمضان، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

إقامة معارض أهلا رمضان في جميع مدن أسوان

وأكدت مديرية التموين في محافظة أسوان، في بيان اليوم، أن معارض أهلا رمضان ستُنظم في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

وتشمل هذه المعارض مجموعة واسعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، وبأسعار مخفضة، لتكون في متناول الجميع، مما يسهم في توفير الاحتياجات الضرورية بأسعار مناسبة.

سيارات متنقلة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة

وأعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن توجيهاته بزيادة المعروض وضخ كميات أكبر من المنتجات والسلع الأساسية والغذائية، مشيرا إلى توزيع هذه المنتجات عبر سيارات متنقلة تحمل السلع والمواد الغذائية للوصول إلى القرى البعيدة والمناطق النائية، بهدف ضمان توفر السلع الغذائية للمواطنين في كافة المناطق.

وشدد المحافظ على أهمية تشديد الرقابة التموينية وتكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق والحد من الاحتكار والغلاء.

كما تسعى محافظة أسوان إلى مراجعة مختلف المواقع سواء المجازر والمخازن والمنافذ والجمعيات، للتأكد من توافر السلع والامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية، وضمان عدم المغالاة في الأسعار.