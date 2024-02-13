نتائج مباريات دوري خماسي «حياة كريمة» في الحامول بكفر الشيخ

انطلقت مباريات دوري «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، على ملعب نادي المركزية بالحامول، دوري خماسي كرة القدم بقرى حياة كريمة بين فرق «ناصر الشرقية، وكوم الحجر، وقرية 11، والمجاز الشرقي»، الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية.

نتائج مباريات اليوم

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق ناصر الشرقية بخمسة أهداف مقابل هدفين على فريق كوم الحجر وعلى المجاز الشرقي بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز فريق المجاز الشرقي بستة أهداف مقابل لاشئ لفريق قرية 11.

وتجرى مباريات دوري «حياة كريمة» بين قرى المراكز الإدارية الأربعة «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، والحامول»، ويُشارك به 32 فريق و256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية أبريل 2024، حيث تتجدد منافسات الدوري، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومن تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

دوري «حياة كريمة» بكفر الشيخ

ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي ومدرب، وتُقسم الفرق إلى أربعة مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.