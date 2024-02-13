محافظ كفر الشيخ: «دائري العاصمة» نقلة نوعية في خدمات النقل وتخفيف الزحام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف طريق «أبو عمر» شرق مدينة كفر الشيخ، بطول 950 مترا ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفر الشيخ الدائري، لتصل أعمال التوسعة إلى 12 متراً في الاتجاهين، موجهاً برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء فى أعمال الرصف، مشدداً على سرعة انتهاء الأعمال فى الوقت المحدد.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

رصف طريق «أبو عمر» بطول 950 متراً

وأكد المحافظ، رصف طريق «أبو عمر» بطول 950 متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة دائري العاصمة لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفر الشيخ، بدايةً من الكوبري الأزرق شرقًا حتى الربط برافد «بلطيم - الدولي الساحلي» شمالًا.

تخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفر الشيخ

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ دائري العاصمة هو محور جديد للتنمية، ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفر الشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين، ولاسيما أنّ دائري العاصمة مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية، وتحسين الخدمات، وسهولة التنقل بين تلك المحاور التي تُساهم في دفع عجلة التنمية، وتحقيق نقله نوعية في خدمات النقل، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.