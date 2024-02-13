تكريم أول إمام بإدارة أوقاف بيلا لحصوله على شهادة جودة الأداء في كفر الشيخ

كرَّم الشيخ عبد الوهاب صالح، مدير عام إدارة أوقاف بيلا بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور مصطفى محمد عبد الله، كبير الأئمة بإدارة أوقاف بيلا وإمام وخطيب مسجد عبد الرحمن البيلي، كأول إمام بالمحافظة يحصل على شهادة جودة الأداء من الفئة «ب»، من وزارة الأوقاف.

تكريم أول إمام لحصوله على شهادة جودة الأداء من الفئة ب

وقام مدير الإدارة بمنح الدكتور مصطفى محمد عبد الله، شهادة تقدير، وذلك خلال الاجتماع الشهري لإدارة أوقاف بيلا، الذي عُقد بمسجد المعداوي، في حضور العديد من الأئمة والخطباء وقيادات إدارة أوقاف بيلا.

وأعرب الدكتور مصطفى محمد عبد الله، كبير الأئمة بإدارة أوقاف بيلا وإمام وخطيب مسجد عبد الرحمن البيلي، عن بالغ سعادته بتكريمه كأول إمام بمحافظة كفر الشيخ يحصل على شهادة جودة الأداء من الفئة «ب»، من وزارة الأوقاف، متقدماً بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على بالغ اهتمامه بالأئمة والخطباء على مستوى الجمهورية.

معلومات عن الدكتور مصطفى محمد عبد الله

جدير بالذكر أنّ الدكتور مصطفى محمد عبد الله، من مواليد قرية إبشان التابعة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وهو يعمل إماماً وخطيباً بإدارة أوقاف بيلا، وسبق أنّ حصل على جائزة المُحفظ المثالي في المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم، وحصل مؤخراً على شهادة جودة الأداء من الفئة ب، من وزارة الأوقاف.