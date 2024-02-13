محلل سياسي: الشارع الإسرائيلي والدول الغربية يؤيدون العمليات العسكرية برفح الفلسطينية

قال الدكتور أمجد شهاب، المحلل السياسي، إنه لا يوجد رادع لاستمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحرب على غزة لأن لدى الاحتلال برنامجا وأهدافا يسعى إليها من الحرب.

ارتكاب العديد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين

وأضاف «شهاب»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي على مدار 130 يوما ارتكب العديد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لينزحوا إلى جنوب قطاع غزة.

وتابع المحلل السياسي: «لا يوجد أي مؤشرات داخل المجتمع الإسرائيلي تدل على توقف العملية، بل الأغلبية يؤيدون استمرارها، وعلى المستوى الغربي لا توجد تحركات جادة لمنع دخول جيش الاحتلال إلى منطقة رفح».