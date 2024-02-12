الخلاف بين بايدن ونتنياهو يتسع بسبب حرب غزة.. ورئيس أمريكا يكتفي بـ28 ألف شهيد

مع استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة وقصف مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية، كشفت شبكة «NBC NEWS» الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن تستمر الحرب حتى يتمكن من البقاء في السلطة.

وبحسب ما ورد في تقرير الشبكة الأمريكية، فالرئيس الأمريكي كان ينفّس عن إحباطه في المحادثات الخاصة الأخيرة التي دارت بينه وبين «نتنياهو»، بسبب عدم قدرته على إقناع دولة الاحتلال بتغيير تكتيكاتها العسكرية في غزة، وقد وصف «نتنياهو» بأنه العقبة الرئيسية.

الرئيس الأمريكي يحاول إقناع «نتنياهو» بوقف الحرب على غزة

وقال «بايدن»، إنه يحاول إقناع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، لكن «نتنياهو» لا يوافق، مضيفًا أنه «من المستحيل التعامل معه»، حسبما قال أشخاص مقربون من الرئيس الأمريكي، تحدثوا للشبكة الأمريكية وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.

وقال أحد الأشخاص عن الآراء التي عبر عنها «بايدن»، إنه يشعر أن كل ما حدث من عدوان على قطاع غزة يكفي، بعدما تجاوز عدد الضحايا نحو 28 ألف شهيد، ويجب على نتنياهو أن يتوقف، وقالوا إن الرئيس الأمريكي وصف «نتنياهو» بالأحمق ثلاث مرات، حين كان يتحدث عنه.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: هذه علاقة مستمرة منذ عقود

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، قال لـ«NBC NEWS»، ردًا على توتر العلاقة بين الرئيسين، إنه تربطهما علاقة محترمة: «لقد كان الرئيس واضحًا بشأن اختلافه مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، لكن هذه علاقة مستمرة منذ عقود وتحظى بالاحترام في العلن وفي السر».