غلق 74 منشأة وتحصيل 303 آلاف جنيه غرامات فورية في حملات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت الأجهزة المعنية من غلق 74 منشأة، وتحرير 3273 محضرًا متنوعًا، و92 إنذارًا، والتحفظ على 4206 حالات إشغال، و303 آلاف جنيه غرامات فورية.

مواجهة أي ممارسات احتكارية في الإسكندرية

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

نتائج حملات الإسكندرية

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 74 منشأة، والتحفظ على عدد 4206 حالات إشغال متنوع، إضافة إلى تحرير 3273 محضرا متنوعا، ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و92 إنذارا، وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 303 آلاف جنيه، وذلك خلال أسبوع.