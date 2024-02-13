السجادة هترجع جديدة في دقائق.. طريقة سحرية تخلصك نهائيا من البقع

التخلص من البقع والدهون العالقة بالسجاد من الأمور التي تؤرق السيدات، إذ تعانين من تنظيفها، وقد يلجأن إلى المنظفات الكيماوية لكن دون جدوى، بسبب الطريقة الخاطئة في التنظيف، لذا نقدم لك طريقة سحرية تخلصك نهائيا من البقع بالسجادة، وطرق تركيبات المنظفات القوية.

خطوات تنظيف السجادة.. طريقة سحرية تخلصك نهائيا من البقع

وفي السطور التالية، يرصد لك «الوطن» خطوات سحرية تخلصك نهائيا من بقع السجاد وفقًا لموقع «wikihow».

في الخطوة الأولى ضع المنظف في زجاجة بخاخة، قم بوضع طبقة مناسبة من المنظف على السجاد، ولكن كن متأكدا من تقليب خليط التنظيف جيدًا قبل نقله، للتأكد من أن كل المكونات مخلوطة جيدا.

احرص على اختبار سائل التنظيف أولًا قبل الاستخدام، للتأكد أنه لن يتلف السجاد أو اللون، فقط اختر منطقة غير ظاهرة في السجادة، وضع القليل من المنظف، ثم انتظر 24 ساعة للفحص والتأكد.

لإزالة البقع والعلامات، انثر المنظف على المناطق الملطخة المراد تنظيفها، ولتنظف السجادة بأكملها، قسم السجادة إلى ثلاثة أو أربعة مناطق، ثم نظف قطاعًا واحدًا في نفس الوقت.

اترك المنظف على السجادة لبضع من الدقائق، إذ يساعد على تشبع المنظف بداخل السجادة لامتصاص الروائح والبقع.

ادعك المنطقة جيدًا، باستخدم فرشاة السجاد أو فرشاة خشنة لتنظيف المنطقة التى وضعت عليها المنظف.

استخدم الفرشاة، يساعد على تداخل المنظف بشكل أعمق داخل السجاد وإذابة الأتربة والبقع والبقايا المثبتة في نسيج السجادة.

انتظر لمدة نصف ساعة، عقب الانتهاء من دعك السجادة، حتى يجف المنظف تمامًا.

استخدم المياة الجارية، لتنظيف السجادة تمامًا.

يمكن استخدام «المساحة الكهربائية» بعناية على المنطقة مرتين، للتأكد من التقاط كل الأتربة والمسحوق الزائد.

في النهاية، استخدم المكنسة الكهربائية حتى تجف تمامًا.

طريقة تركيب منظفات السجاد في المنزل

إعداد منظف للسجاد باستخدام عدة مكونات خام، تساعدك على التنظيف بعمق، دون التأثير على لون أو خامة النسيج، على النحو التالي، وفقًا لـ«wikihow».

لعمل ذلك المنظف، اخلط المكونات التالية في دلو:

ملعقتان كبيرتين (30 ملل) من منظف الغسيل السائل.

1/4 كوب (60 ملل) من منظف متعدد الأغراض.

ملعقة صغيرة من مُنقي المنسوجات.

4 لترات من الماء الساخن.

قم بخط المكونات جيدًا، واستخدم المنظف بالخطوات السابقة.

طريقة عمل منظف قوي من الأمونيا

اعلم أن المنظفات التي ترتكز على الأمونيا، أكثر فاعلية من المنظفات العادية، لكن كن حذرًا أن تؤذي جلدك وعينك أو الرئتين وبعض الخامات، لذا احرص على ارتداء قفازات، وابدأ التركيب كالتالي:

4 ملاعق كبيرة (15 ملل) من منظف الأطباق السائل.

1/4 كوب (60 ملل) من الأمونيا.

1/4 كوب (60 ملل) من الخل.

11 لترا من الماء.

طريقة منظف متوسط التنظيف من الليمون والبيروكسيد

يعد بيروكسيد الهيدروجين منظف قوي، كما أن الليمون منظف مفتت للدهون، ولعمل ذلك المنظف، اخلط المواد الآتية:

3/4 كوب (180 ملل) من بيروكسيد الهيدروجين.

أضف كوب ونصف (350 ملل) من الماء.

أضف 5 قطرات من زيت الليمون الأساسي.

قلبه جيدًا ليختلط.