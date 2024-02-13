محمد صلاح يفاجئ الجماهير بعد إعلان تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر رسميا

ربطت تعليقات الجماهير المصرية بين إعلان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عودته للتدريبات وإعلان اتحاد الكرة تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر رسميا بأنها مفاجأة جديدة في مستقبل الفراعنة.

ولم تمر سوى دقائق قليلة على إعلان الاتحاد المصري رسميا توقيع حسام حسن وجهازه الفني على عقود تولي مسؤولية قيادة منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، إلا وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد الفراعنة حضوره، بمنشور عودته إلى تدريبات الريدز الجماعية لأول مرة منذ الإصابة في العضلة الخلفية بأمم إفريقيا.

عودة محمد صلاح

محمد صلاح نشر صورا عبر «إنستجرام» كشف خلالها عودته للتدريبات الجماعية لفريق ليفربول، لأول مرة منذ إصابته في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام غانا في 18 يناير الماضي وابتعاده عن الملاعب لمدة 26 يومًا.

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ماذا قالت الجماهير عن عودة محمد صلاح إلى الملاعب؟

وكتب أحد المشجعين على منشور محمد صلاح عبر Instgram: «حمد لله على السلامة يا ملك ومستنيينك مع حسام حسن»، بينما علق آخر: «إن شاء الله المنتخب يوصل كأس العالم معاك ومع حسام حسن».

كان الاتحاد المصري أعلن رسميا تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن قيادة الفراعنة عقب توديع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.

وأكد الاتحاد المصري في بيانه توقيع عقود تولي التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم .

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولي تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.

وقرر اتحاد الكرة عقد المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة.